Ушел из жизни журналист Георгий Каретников

20 августа в возрасте 85 лет скончался известный музыковед, критик, радиожурналист и звукорежиссер, многолетний заместитель главного редактора радио "Культура" Георгий Каретников.

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Георгий Николаевич Каретников родился в 1938 году. Учился в Московском хоровом училище Свешникова и музыкальной школе в Кутаиси, Грузия, куда переехал с матерью. Окончил Саратовскую консерваторию.

Из-за травмы, полученной в ДТП, не смог начать музыкальную карьеру, и к трудовой деятельности приступил в качестве корреспондента латиноамериканской редакции иновещания. Далее работал редактором и старшим редактором.

Как звукорежиссер сотрудничал со многими выдающимися советскими музыкантами. Последняя должность Каретникова - замеcтитель главного редактора радиостанции "Культура".

Некролог публикует CMN.