Жириновский еще при жизни предсказал вторжение Украины в Курскую область

В России вспомнили, что депутат Госдумы Владимир Жириновский предсказывал вторжение Украины в Курскую область. Об этом рассказала в своем телеграм-канале актриса Яна Поплавская.

«Смеялись над «Жириком», Владимиром Вольфовичем Жириновским. Теперь его называют провидцем», – написала актриса.

Она опубликовала видео, записанное в 1998 году, в котором народный избранник говорит, что Украина войдет в НАТО и войска будут стоять под Курском и Смоленском.

«Умел просчитывать ситуацию на годы вперед, поэтому и сбываются его предсказания. Но, уверена, будь он жив, его не услышали бы и 6 августа, когда началось вторжение на российскую территорию», – добавила Поплавская.

Напомним, что погибший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также предполагал, что ВСУ могут вторгнуться в Россию. Он утверждал, что это может произойти в Курской или Белгородской областях.