Историк Борис Кипнис в программе «Исторический ликбез» рассказал о том, почему для флага РФ были выбраны именно белый, синий и красный цвета. Видео опубликовал «Радио Sputnik» в Telegram-канале.

По его словам, первые флаги были металлическими, крепились на древке. Среди наиболее известных — «Золотой сокол» персидской династии Ахеменидов и штандарты («орлы») римских легионов.

Первые тканевые флаги, принадлежащие династиям, появились в Древнем Китае, уточнил историк. Затем их стали использовать крестоносцы и европейские государи.

В России функцию флага выполняла икона — как собственно икона, и как стяг — изображение иконы на материи, крепящееся к древку.

Первый государственный флаг появился в России при Петре Великом, подчеркнул Кипнис. Государь не объяснил, почему выбрал именно белый, синий и красный цвета, так как и ему, и его современникам это было понятно и без разъяснений, добавил эксперт.

В связи с этим, заметил ученый, историкам приходится проводить исследования, поднимать архивы, изучать легенды, чтобы рассказать о том, какой же значение придавал Петр флагу, какой смысл вкладывал в него.

Исследование показало, что монарх мог опираться на древнюю легенду об явлении Божьей матери юродивому Андрею.

Согласно преданию, Богородица предстала перед ним именно в трехцветном одеянии, где белым был головной омофор, синим — плащ, а красным — платье. Матерь Божья воспарила над верующими, молящими о спасении от врагов, и растянула над ними свой плащ, защитила их.

Соответственно, констатировал историк, Петр решил показать всем, как противникам, так и народу, что Россию защищает Пресвятая Дева Мария.