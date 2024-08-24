Так как от результатов ЕГЭ зависят поступление в вуз мечты и будущая карьера старшеклассника, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education педагог Виктория Подсухина в беседе с RT рассказала, как распределить на год подготовку к ЕГЭ.

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«Перед началом подготовки нужно определиться с тем, какие предметы ученик будет сдавать. От этого будет зависеть весь дальнейший план подготовки и цель ученика на предстоящий учебный год. Определиться с предметами можно, проверив на сайте вуза перечень необходимых предметов для выбранной специальности. Стоит обратить внимание на проходной балл прошлых лет — он поможет сформировать целевой балл по каждому из предметов экзамена», — отметила педагог.

Она также отметила необходимость оценить свой уровень подготовки по каждому из предметов, призвав провести диагностику в формате пробного экзамена и разобрать его с преподавателем.

«Это нужно, чтобы выявить свои сильные и слабые стороны, пробелы в знаниях и трудности. Диагностика на начальном этапе поможет в дальнейшем видеть свой прогресс. Даже небольшие достижения служат для ученика дополнительной мотивацией, поощряя двигаться дальше к лучшим результатам», — считает специалист.

Подсухина также заявила о необходимости ознакомиться со структурой экзамена.

«Для этого нужно зайти на сайт ФИПИ, где размещены рекомендации, кодификаторы и спецификации, а также демоверсия каждого экзамена. Важно понимать, что каждый год ФИПИ вносит изменения в экзамены, они могут быть как малозначимые, так и сильно значительные», — отметила эксперт.

Уже после этого нужно продумать структуру плана на весь учебный год и разбить обучение на смысловые блоки. Иногда могут помочь преподаватели, отметила Подсухина.

«Нужно помнить, что подготовка по каждому предмету состоит из четырёх частей. Теоретическая часть предполагает освоение теории по предмету, практическая — регулярное выполнение заданий с развёрнутым ответом, решение задач, работу с распространёнными ошибками. Подготовка к формату экзамена предусматривает выполнение заданий экзамена, следование критериям оценивания и учёт всех нюансов каждого из заданий. И конечно, необходимо регулярное повторение пройденного», — заявила специалист.

В плане нужно указать промежуточные цели подготовки, а темы, которые будут пройдены, распределить по временным блокам. Такая многоуровневая систематизация поможет ученику чётко видеть, где именно в пути к своей главной цели он находится, подчеркнула педагог.

«В рамках каждой недели лучше выделить по дню подготовки на каждый из предметов, день на повторение пройденного и решение практики. При составлении плана учтите школьные консультации по предметам, а также дополнительные занятия. Помните про отдых, который обязательно должен быть встроен в график, иначе подготовка к экзаменам может закончиться выгоранием и потерей мотивации», — заключила Подсухина.

Ранее директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов дал советы одиннадцатиклассникам по выбору предметов для ЕГЭ.