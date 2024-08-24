Базовый учебник по истории РФ для неисторических специальностей готов к выпуску

Издательством «Наука» подготовлен к выпуску базовый учебник по истории России для студентов неисторических специальностей, сообщает ТАСС.

В нем отражены основные этапы истории страны с древности до настоящего времени, в том числе внешнеполитические события 2014-2022 годов и специальная военная операция. Из аннотации следует, что учебник создан с учетом современных подходов к истории РФ научными сотрудниками Института российской истории РАН и ведущих отраслевых вузов.

В учебнике более 500 страниц, 22 глав и 118 параграфов. Он начинается с исторических предпосылок становления российской цивилизации, охватывает такие вехи, как образование государства Русь, принятие Русью христианства, формирование Золотой Орды, Смутное время, освоение Сибири, реформы Петра I, Россия в Первой мировой войне и другие.

Отдельная глава посвящена Великой Отечественной войне, где, в том числе рассказывается о плане «Барбаросса», битве за Москву, формировании антигитлеровской коалиции, партизанском движении и решающей роли СССР в Победе.

Внешнеполитическим событиям 2014-2022 годов и специальной военной операции посвящен последний параграф. В нем рассматриваются, в том числе цели и задачи спецоперации, история вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Также в учебнике рассказывается о взрыве трубопровода «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года и теракт в «Крокус сити холле» в марте 2024 года.

Базовый учебник по истории России дополняют отраслевые модули. Из них студенты соответствующих специальностей узнают об истории сельского хозяйства, инженерного дела, транспорта, народного образования, медицины и культуры.