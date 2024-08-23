В Ростовской области запретили массовые мероприятия на воздухе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, запрет будет действовать до особого распоряжения. При этом причин такого решения Голубев не назвал, однако губернатор добавил, что массовые мероприятия в помещениях и на закрытых площадках все еще разрешены.

«В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», — написал он.

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