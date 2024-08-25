В ЕГЭ по русскому хотят снимать баллы за экстремистские высказывания в сочинении

В будущем году на ЕГЭ по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки "соблюдение этических норм", который запретит учащимся использовать при написании работы экстремистские высказывания, нарушающие российский закон. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, в блоке "речевое оформление сочинения" будут прописаны нарушения, из-за которых оценка ученика может быть снижена.

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"В работе приводятся примеры экстремистских или иных запрещенных к производству и распространению среди несовершеннолетних материалов (пропаганда фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей)", – говорится в сообщении.

Заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова отметила, что в последние годы у участников ЕГЭ, учителей и экспертов комиссий часто возникали вопросы, связанные с этическими аспектами выполнения экзаменационных сочинений. В связи с этим формулировка соответствующего критерия оценивания была детализирована и уточнена, чтобы обеспечить более четкие и объективные подходы к проверке данного элемента работ выпускников. До этого сообщалось, что в Забайкалье школьные педагоги, чьи ученики получили на ЕГЭ-2024 по сто баллов, получат выплату в размере 1 млн рублей.