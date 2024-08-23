Стало известно о состоянии военкора Поддубного

Состояние здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника, стабильное, он идет на поправку. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, его слова приводит ТАСС.

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«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», — сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

7 августа украинский БПЛА атаковал автомобиль, в котором находился журналист Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе и его окрестностях.

Путин позвонил военкору Поддубному, получившему ранение в Курской области

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эта информация не подтвердилась. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов указал, что после атаки Поддубного доставили в больницу в административном центре региона.