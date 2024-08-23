Названы предметы, которые не подвергнутся изменениям в ЕГЭ-2025

Изменения в ЕГЭ-2025 не затронут биологию, географию, историю, обществознание, математику базового и профильного уровней. Об этом сообщает Федеральный институт педагогических измерений.

На портале опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2025 году.

«В 2025 году изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, обществознанию, базовой и профильной математике», — говорится в тексте.

Там указывается, что в некоторых предметах изменения направлены на усиление «деятельностной составляющей экзаменационных моделей», в том числе применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, развернутого объяснения и аргументации.

Также отмечается, что в ЕГЭ по русскому языку в 2025 году в задании с развернутым ответом запрещено обращаться к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман и компьютерная игра. Кроме того с 69 до 99 слов увеличен порог, при котором экзаменационное сочинение не проверяется.