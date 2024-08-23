В ГД внесли проект об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы. Документ размещен в думской базе данных.

"Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 78.1 Уголовного кодекса РФ, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, а равно проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

23 марта 2024 года вступили в силу поправки в уголовное законодательство, позволяющие по ходатайству командования воинской части приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения в отношении лиц, проходящих военную службу или заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения либо в военное время. А если приговор уже вступил в силу, такие лица освобождаются от наказания условно, контроль за ними передается командованию воинской части. После получения госнаграды в период военной службы либо по истечении срока военной службы или военного времени они освобождаются от уголовной ответственности или от назначенного наказания, их судимость гасится.

В пояснительной записке Верховный суд РФ отметил, что законодательно не урегулированы вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу и отмены меры пресечения, освобождения от уголовной ответственности, прекращения уголовного дела или уголовного преследования, а также освобождения от наказания в периоды мобилизации, военного положения и в военное время в отношении подсудимых на этапе судебного производства.

Законопроектом предлагается внести необходимые изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы РФ. В частности, предложены нормы, которые регламентируют основания и порядок принятия судом решений о приостановлении производства по уголовным делам на основании ходатайства командования воинской части, об отмене меры пресечения, а также о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении указанной категории подсудимых. Аналогичный механизм предлагается распространить на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.