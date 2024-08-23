Пушилин рассказал о состоянии Поддубного

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона, стабильное, он идет на поправку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе Международного форума молодежного взаимодействия "Беларусь - Донбасс", который проходит в Ростове-на-Дону.

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"Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос молодежи о состоянии военкора, освещающего бои в Донбассе.