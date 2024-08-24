Стали известны детали гибели сотрудника ФСИН после захвата

Радикалы, захватившие ИК-19 в Волгоградской области, мучили одного из взятых в заложники сотрудников ФСИН, сообщает RT. Речь идет о скончавшемся в больнице 25-летнем Сергее Гордополове. Коллега мужчина рассказал, что тот находился в сознании во время госпитализации, но «отключился» за несколько минут до операции.

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Он сознание потерял буквально минут за пять — десять до начала операции. Признаки жизни были очень активные. Издавал звуки, руку сжимал, — заявил собеседник издания.

Он отметил, что Гордополов был весь в крови, вероятно, из-за тяжелой травмы головы. По словам мужчины, в скорой помощи пострадавшего сразу начали реанимировать, но это не помогло, и тот скончался.

В больнице скончался сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках

Ранее стало известно, что восемь заложников погибли во время захвата ИК-19 в Волгоградской области. Террористы убили четырех заключенных, троих сотрудников колонии и сотрудника ФСИН.

По данным Telegram-канал Baza, погибших заключенных после штурма нашли с пробитыми головами и со связанными за спиной руками. Жертвами террористов стали начальник воспитательного отдела колонии Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов, замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма, а сотрудник ФСИН Сергей Гордополов скончался уже после штурма в больнице от полученных ран.

Бабушка последнего рассказала, что он работал в ИК-19 второй год. По ее словам, молодой человек долго не мог найти работу после армии, поэтому устроился в колонию. Женщина и сама работала в этом учреждении, пока не вышла на пенсию.