Актер Борис Репетур лишен прав за пьяное вождение

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что популярный российский актер озвучки и дубляжа Борис Репетур был лишен прав за пьяное вождение.

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Отмечается, что мировой суд судебного участка 262 района Люблино города Москвы признан Репетура виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП — «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Согласно решению суда, актер был лишен прав на 1,5 года, а также оштрафован на 30 тысяч рублей.

Борис Репетур известен по своим многочисленным ролям озвучки и дубляжа мультфильмов, кино и видеоигр. Кроме того, он является актером театра и кино, телеведущим, а также соведущим одной из первых российских телепрограмм про видеоигры «От винта!».

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