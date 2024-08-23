Криминалист назвал простой способ пресечь захваты заложников в колониях

В России нужно возродить исправительно-трудовые лагеря, чтобы пресечь захваты заложников в колониях, заявил криминалист Михаил Игнатов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в исправительных учреждениях не должно быть панибратства. По его мнению, сотрудники и администрация колонии не должны выводить заключенных на привилегированное положение.

Не надо панибратства, не надо выводить зэков на привилегированное положение. В СССР были ИТК — исправительно-трудовые колонии или ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря, а у нас просто ИК — исправительные колонии, — пояснил Игнатов.

По его словам, в ИТК и ИТЛ все трудились и никого бесплатно не кормили. Эксперт отметил, что так должно быть и сейчас: у осужденных не должно быть времени для рассуждений, «чем на шконке заняться».

В шесть утра подъем и до вечера работаешь, а потом он должен думать, как бы до койки добраться и лечь спать, так как завтра в шесть утра опять на работу. И не будет криминальных мыслей. Ничего придумывать не надо, вспомнить хорошо забытое старое. Зэков нужно загрузить, они будут приносить пользу, а не сидеть на шее у государства и жрать, — заключил Игнатов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ сообщил, что начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в ИК-19 под Волгоградом. Сегодня, 23 августа, несколько осужденных взяли в заложники сотрудников колонии.