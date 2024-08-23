Один из энергоблоков Курской АЭС решили отключить от сети — речь идет об энергоблоке №4. Об этом сообщил концерн «Росэнергоатом» в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Энергоблок № 4 Курской АЭС будет отключен от сети 25 августа для проведения ППР», - говорится в сообщении. Российская газета

К проведению работ привлечены около двух тысяч специалистов из Курской атомной электростанции, «Атомэнергоремонта» и «Пролога». Они выполнят около 13 тысяч технических операций, включая модернизацию и продление срока службы оборудования, сообщили в «Росэнергоатоме». News.ru