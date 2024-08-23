Это произойдёт 25 августа, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

Уточняется, что работы пройдут по 13 тысячам технических позиций, включая модернизацию и продление срока эксплуатации оборудования, и займут 59 дней. К ним будут привлечены 2 тыс. человек, в том числе сотрудники Курской АЭС и «Атомэнергоремонта».

Путин сообщил о попытке ВСУ нанести удары по Курской АЭС

Накануне в МАГАТЭ сообщили о получении от России данных об обнаружении обломков БПЛА на территории Курской АЭС. «Фрагмент дрона, как отмечается, располагался примерно в ста метрах от хранилища отработанного топлива. МАГАТЭ передали, что беспилотник был подавлен рано утром 22 августа», — уточнили в Международном агентстве по атомной энергии.