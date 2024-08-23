Покинувших Беловский район жителей призвали не возвращаться до стабилизации обстановки

Покинувших свои дома жителей Беловского района Курской области попросили пока не возвращаться. Об этом глава района Николай Волобуев написал в своем Telegram-канале.

Он счел последние две недели «крайне непростыми» для всех жителей приграничных территорий. Волобуев посоветовал жителям пока не возвращаться обратно.

«Несмотря на относительное спокойствие в центре <…>, окраины все еще остаются под обстрелами», — подчеркнул глава района.

Он отметил, что в случае экстренной эвакуации можно «не успеть всем выехать». Волобуев призвал людей подождать снятия режима чрезвычайной ситуации. Волобуев обратил внимание, что добровольное отселение в другие районы и регионы «по-прежнему продолжается».

В середине августа для тех, кто уехал, глава Беловского района Курской области уже призывал «пока не возвращаться».

До этого власти Курской области рассказали об обстановке в Глушковском районе.