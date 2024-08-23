Мошенники придумали новую схему обмана родителей школьников

Мошенники стали обманывать россиян через родительские чаты школьников в Telegram и «ВКонтакте», предупреждают в Роскачестве. Газета.Ru

Отмечается, что мошенники в родительских группах предлагают потенциальным жертвам перейти по фишинговым ссылкам для получения «выплат к школе», при переходе родителям предлагают заполнить данные банковской карты и номер телефона. Так мошенники получают доступ к онлайн-банку и переводят себе все деньги со счета граждан. Также преступники просят оплатить небольшую комиссию, чтобы жертва смогла получить выплату. В качестве предлога может использоваться оплата юридических услуг, налога или комиссии за перевод. ТАСС

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