Должников по алиментам предложили маркировать на сайтах знакомств

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новый люди») предложил ввести на сайтах знакомств обязательную маркировку страниц должников. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое предложение Даванков направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Вице-спикер Думы подчеркнул, что объем задолженности по алиментам в России все еще больше объема взысканий в несколько раз.

По мнению Даванкова, маркировки на сайтах знакомств ускорят выплату алиментов. Депутат добавил, что это также защитит пользователей сайтов от нежелательных знакомств.

По задумке Даванкова, владельцы сервисов для знакомств будут получать информацию для маркировок из публичного реестра должников по алиментам. Этот реестр появится в мае 2025 года. В нем будут указывать ФИО, дату и место рождения должника, а также сумму его задолженности и информацию об исполнительном производстве.

Ранее судебные приставы сообщили «Газете.ру», что в 2023 году с должников по алиментам в России взыскали 66 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше показателя 2022 года.