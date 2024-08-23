Краснов рассказал о подробностях убийства царской семьи

Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что при убийстве царской семьи Романовых в доме Ипатьева участникам расстрела приходилось стрелять неоднократно, потому что пули отскакивали от зашитых в одежду бриллиантов.

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Как сообщил Краснов, возглавлявший ранее расследование уголовного дела об убийстве царской семьи, в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву, следователи тщательно изучали показания участников расстрела царской семьи.

"По их признанию, которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они [члены семьи Романовых] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили. К сожалению, они не сказали об этом на видеозаписи (в кинозаписи показаний участников расстрела царской семьи, сделанной в 1960-е годы, эти свидетельства сохранились в письменных показаниях - прим. ТАСС). А потом они добивали их штыками", - рассказал генпрокурор со ссылкой на материалы следствия.

"Пули рикошетили, поэтому они так долго в них стреляли, пытаясь убить", - добавил он.

На вопрос о том, были ли потом эти драгоценности присвоены участниками расстрела, Краснов заметил, что "часть была присвоена, часть осталась в архивах музеев, где их нашли".

В ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, а их тела вывезены за город. В ходе следствия была реконструирована картина убийства. В маленькой комнате находились 11 человек, которых расстреливали. Двери в комнату были раскрыты, и расстрельная команда стояла в дверном проеме в два, а может быть даже в три ряда.