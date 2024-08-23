Владимир Соловьев раскрыл, что он думает о Екатеринбурге

Известный телеведущий Владимир Соловьев не поменял своего мнения о Екатеринбурге, который он окрестил «городом бесов». Об этом он рассказал журналистам во время проведения соревнований по тактической стрельбе среди силовиков.

«Война с бесами – то, чем занимается Михаил Архангел. Там, где Михаил Архангел, – там бесы будут повержены. И Екатеринбургу это еще долго предстоит. К сожалению, из вашего города человек, который виновен в том, что наша родина исчезла. Их двое было – Горбачев и Ельцин. Поэтому сейчас молодцы, что боритесь со злом», – рассказал Соловьев.

Он добавил, что полигон, на котором проходят соревнования, – один из лучших в мире.

«Здесь личная заслуга людей, которые неравнодушны и поняли, что у наших бойцов должно быть все лучшее. Мы в течение многих лет должны были нашим вооруженным силам. Сейчас эти долги общество постепенно отдает. И то, что Екатеринбург является абсолютным законодателем мировых мод, делает честь городу и стране», – отметил телеведущий.

Напомним, Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург на открытие соревнований по тактической стрельбе среди военнослужащих и работников силовых структур. Состязания проводятся на полигоне «Свердловский», участвуют 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и других силовых структур.