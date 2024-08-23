За нападение своры собак на россиянина осудят их владельцев

В Хабаровске суд рассмотрит дело в отношении двух местных жителей о нападении их собак на мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, обвиняемые содержали шесть собак на улице около дома без вольеров и привязи. 14 февраля питомцы ушли за территорию и на льду Амура напали на пострадавшего.

Собака покусала женщину на кемеровской остановке: возбуждено дело

Возбуждено дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. Оно уже передано в суд. Отмечается, что свора собак отловлена и помещена в приют на пожизненное содержание.

Ранее стало известно, что жительницу поселка Старобачаты Кемеровской области, из-за которой произошло нападение кавказской овчарки на четырехлетнюю девочку, приговорили к одному году и девяти месяцам исправительных работ.