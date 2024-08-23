Производителям в РФ наказали предотвращать наличие пестицидов в чае

Роспотребнадзор поручил производителям чая разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом "Известиям" сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Как отмечает газета, в феврале этого года региональное управление Роспотребнадзора выдало предостережения трем крупным участникам рынка, продававшим свою продукцию в торговых сетях Spar и "Светофор". Как следует из документов, с которыми ознакомилась газета, у компании "Май" пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае "Ричард". У компании "Орими" пестициды оказались в чае "Гринфилд". У Рязанской чаеразвесочной фабрики посторонние вещества выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под товарным знаком "Три дружных слона" и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом "Росчайпром". Ведомство потребовало изъять их из оборота, отметили в газете.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану сообщили изданию, что чайная продукция была закуплена в торговых сетях компании "Торгсервис 16" (сеть "Светофор") и компании "Спар миддл Волга" (Spar) в декабре 2023 года для проведения мониторинговых исследований. "В ходе проведенных исследований в указанных чаях были обнаружены пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив. Управлением Роспотребнадзора в адрес изготовителей и поставщиков нестандартной продукции были направлены требования о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также проинформированы территориальные органы Роспотребнадзора по местонахождению изготовителей и поставщиков", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были объявлены также и торговым сетям, которые реализовывали такой товар. В свою очередь в федеральном Роспотребнадзоре заявили изданию, что ведомство ведет постоянный мониторинг качества и безопасности всей пищевой продукции.

"За первое полугодие 2024 года на содержание пестицидов исследовано более 50 тыс. проб, не соответствуют требованиям 0,02% из них. По всем фактам выявленных нарушений приняты меры административного воздействия, хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота", - пояснили в ведомстве.

В компаниях "Май", "Орими" и Рязанской чаеразвесочной фабрике заявили известиям, что в их товарах нет пестицидов.