Путин создал совет по поддержке языков всех народов РФ

Президент РФ Владимир Путин своим указом создал Совет при главе государства по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Тем же документом Путин упразднил существовавший прежде совет по русскому языку.

В задачи совета войдет подготовка предложений главе государства по вопросам основных направлений "поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире", а также обеспечение прав граждан РФ на использование этих языков, говорится в документе.

Председателем структуры станет Елена Ямпольская, возглавлявшая прежде совет по русскому языку.