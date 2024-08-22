Крымский суд удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины

Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска местных предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает «Прайм».

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Он уточнил, что на данный момент суд удовлетворил иски компаний «Инфокар» и «Чернышевское 22». Предприятия требовали взыскать убытки от водной блокады с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и государственного агентства водных ресурсов Украины.

Кроме того, по словам Константинова, аналогичные иски подали еще более 20 компаний курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Они пока находятся на рассмотрении суда, решение по ним планируется принять до конца 2024 года, отметил он.