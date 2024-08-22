Евгений Герасимов предложил добавить цветное изображение флага России в паспорта

22 августа, в День государственного флага России, депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов выступил с идеей о внесении изменений в бланки паспортов граждан Российской Федерации. Парламентарий поздравил москвичей с Днем флага России и напомнил о важности этого государственного символа для каждого жителя страны.

— Наш трехцветный флаг — это символ нашего единства, именно с ним мы вместе преодолеваем испытания и достигаем побед. Считаю, его цветное изображение обязательно должно быть в главном документе гражданина России — паспорте, — заявил Евгений Герасимов.

По мнению парламентария, в бланк паспорта нужно добавить страницу, на которой будет размещено изображение российского триколора в цвете. Кроме того, на эту страницу можно поместить строки из гимна России, также являющегося государственным символом. Евгений Герасимов подчеркнул, что сейчас, когда наша страна сталкивается с беспрецедентным давление, когда спортсменов из России пытаются лишить возможности выступать под своим флагом, эта идея может быть особенно актуальной.