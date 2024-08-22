Путин наградил орденом Мужества погибших сотрудников «Народного фронта»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников «Народного фронта», в том числе двух — посмертно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства.

Согласно указу президента, активистов наградили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Посмертно награды получили Николай Ковалев и Давид Соколов. Также ордена Мужества удостоился замруководитель регионального исполкома организации в Краснодарском крае Федор Геращенко.

Ранее в пресс-службе ОНФ заявили, что двое сотрудников организации погибли в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, когда помогали вывозить мирных жителей в пункт временного размещения. Еще один активист получил ранение. Военные следователи возбудили уголовное дело. «Народный фронт» открыл специальный счет для помощи семьям погибших.