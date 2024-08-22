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ДШРГ "Русич" перестала искать крымских татар для жертвоприношения

Российская диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» сообщила в своем Telegram-канале, что задача по поиску крымского татарина «для проведения ритуального жертвоприношения» закрыта.

ДШРГ «Русич» сообщила о «закрытии задачи» по поиску крымских татар для жертвоприношения
© РИА Новости
«Спасибо всем, кто откликнулся. Задача закрыта. Стукачи могут идти лесом. Тем временем идет уже десятый год запугивания нас «проверками на экстремизм». Вам самим-то не смешно?» — такая запись была опубликована в канале «Русича».

20 августа депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «Газетой.Ru» назвал диким и неприемлемым пост ДШРГ «Русич» о поисках крымского татарина «для проведения ритуального жертвоприношения». Он пообещал обратиться в правоохранительные органы, если авторы не удалят пост и не извинятся. По его словам, такие записи оскорбительны для жителей Крыма. Шеремет добавил, что крымские татары играли важную роль в присоединении Крыма — в 2014 году в составе «Ополчения Крыма» существовала крымско-татарская рота.

19 августа в Telegram-канале ДШРГ «Русич» (подразделение действовало в составе ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут». — «Газета.Ru») был опубликован пост с просьбой к союзникам предоставить подразделению «подкопченого, крымского татарина или что-то подобное для проведения ритуального жертвоприношения».

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Михаил Шеремет
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