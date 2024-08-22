Актеру Владимиру Стеклову удалили злокачественную опухоль с кожи головы. Как сообщает Telegram-канал Mash, артист уже больше полугода борется с меланомой.

Симптомы онкологического заболевания у 76-летнего Стеклова обнаружили в 2023 году. Небольшие новообразования появились на голове, шее и спине, однако физически не беспокоили актера.

Накануне звезда «Кадетства» и «Нулевого пациента» провел несколько дней в стационаре онкоцентра. У него удалили пораженный участок кожи головы и закрыли рану пересаженным лоскутом. Операция прошла успешно и Стеклова уже выписали под постоянное наблюдение у онколога. Сам артист заявил, что чувствует себя хорошо. По словам актера, он собирается вернуться на сцену уже в сентябре.

Напомним, что весной 2023 года Стеклов попал под обстрел в Донбассе, когда отвозил туда гуманитарную помощь. По его словам, украинский снаряд взорвался всего в 50 метрах от машины.