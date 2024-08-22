На Украине требуют от руководства УПЦ выйти из состава Синода РПЦ

Власти Украины требуют от епископата Украинской православной церкви (УПЦ) разорвать все связи с Русской православной церковью, в частности выйти из всех руководящих органов РПЦ. Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести (ДЭСС) Виктор Еленский изданию "Громадске".

"Все, что нужно Украинской православной церкви, чтобы к ней не применялся этот закон (принятый 20 августа Верховной радой закон о запрете УПЦ - прим. ТАСС), - это обнародовать письма, в которых [говорится, что] они выходят из состава Синода Русской церкви и всех руководящих органов, и в которых они ставят в известность поместные православные церкви, что они не являются частью РПЦ" , - заявил чиновник.

20 августа Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить УПЦ. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его опубликования. В заявлении Священного синода Русской православной церкви, опубликованном в четверг на сайте РПЦ, закон назван "политической декларацией", которая имеет своей целью легализовать уничтожение "религиозной общины большинства". Как заявили в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.

Курс на запрет УПЦ начал проводиться на Украине бывшим президентом Петром Порошенко. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. По данным Службы безопасности Украины на август 2024 года, власти завели более 100 уголовных дел против священников УПЦ, в отношении 26 из них суды вынесли приговоры.

Согласно информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.