Гадюка укусила двух сотрудников детского лагеря, которые пытались сделать с ней фото

В Челябинской области двое человек пострадали от нападения гадюки, сообщает 74.RU.

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Встреча сотрудников детского лагеря «Солнечная поляна» со змеей, по словам замдиректора учреждения Егора Конышева, произошла в лесу на этой неделе.

«Все случилось 19 августа. Двое наших сотрудников, совершеннолетних, сами обнаружили змею в лесу, взяли в руки, чтобы сфотографироваться. Сначала она укусила одного, потом второй решил помочь другу, и она укусила и его», — рассказал Конышев.

В «Солнечной поляне» предполагают, что пресмыкающееся не было ядовитым и молодые люди столкнулись не с гадюкой, а с черным полозом. Сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии, а один из них уже вышел на работу.

В середине августа черная гадюка напала на мужчину на пляже в Томске. Рана мгновенно опухла, пострадавшего доставили в токсикологическое отделение областной больницы, он находится в состоянии средней степени тяжести.