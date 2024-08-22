Терапевт заявил об угрозе ротавирусной инфекции в России

Эпидемиологическая ситуация на черноморском побережье России, связанная с ротавирусной инфекцией, в 2024 году улучшилась, однако угроза распространения заболевания вполне реальна. Об этом сказал врач-терапевт Борис Неретин. RT на русском

Он отметил снижение количества тяжелых случаев заболевания. При этом из-за теплой погоды риск заражения существует. Туристам и жителям южных регионов рекомендуется соблюдать правила гигиены, избегать контакта с морской водой и обращаться к медикам. Lenta.ru

Ротавирусная инфекция в Сочи и на других курортах — абсолютно нормальное явление, которое наблюдается каждый год. Чтобы снизить риски заражения и быстрее справиться с инфекцией, перед поездкой важно сделать прививки. Об этом рассказал инфекционист, педиатр Евгений Тимаков. Вечерняя Москва