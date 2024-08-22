В России рекордно подорожали билеты в кино — в августе их средняя стоимость превысила 400 рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино пишет РБК.

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За неделю с 1 по 7 августа 2024 года средняя цена одного билета составила 401,8 рубля, что стало рекордным значением за всю историю наблюдения — с 2015 года. При этом с начала текущего года зрители кинотеатров платили в среднем от 308,5 до 383,2 рубля за сеанс.

Годом ранее поход в кино был гораздо дешевле. Так, с 3 по 9 августа 2023 года он обходился россиянам в среднем в 283,4 рубля, с 10 по 16 августа — 277,4 рубля. В августе 2022 на билет нужно было потратить около 260 рублей.

В первую неделю августа кинотеатры в России посетили 2,1 миллиона зрителей. Лидером по кассовым сборам с результатом почти 91 миллион рублей стала короткометражка «Неприметная история». В паре с ней в рамках предсеансового обслуживания кинотеатры показывают зарубежный фильм «Дэдпул и Росомаха», который официально не представлен в отечественном прокате.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года стоимость минимальной корзины продуктов питания на одного человека в России выросла на 10,6 процента и достигла отметки в 6656,5 рубля. При этом в Москве показатель составил 7976,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — 7677,2 рубля. Дороже всего, по оценкам экспертов, минимальный продуктовый набор на одного человека оказался на Чукотке — 15241,7 рубля.