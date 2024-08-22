Володин поздравил россиян с Днем государственного флага

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Днем государственного флага, отметив, что триколор олицетворяет единство и героизм многонационального народа страны.

"Государственный флаг олицетворяет великую историю нашей страны, единство и героизм многонационального народа. Выбрав путь суверенного развития, твердо и последовательно отстаиваем государственные интересы, защищаем традиционные ценности. Преодолевая трудности, становимся сильнее", - сказал Володин, слова которого приведены в сообщении на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что российский триколор - священный символ, неразрывно связанный с чувством гордости за Родину.

"С праздником, дорогие друзья!" - добавил Володин.

День Государственного флага РФ был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1994 году. Праздник ежегодно отмечается 22 августа, при этом во всех российских регионах проходят масштабные празднования с концертами, флешмобами, автопробегами и фестивалями.