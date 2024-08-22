Мать-одиночка двоих детей решила отправиться на СВО

Мать-одиночка двоих детей из села Криводановка Новосибирской области Елена Бочагова решила отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишут «Аргументы и факты».

Как рассказывает издание, по образованию россиянка — бухгалтер, однако в 2013 году стала работать санитаркой в отделении кардиореанимации в одной из больниц российского региона и параллельно начала учиться на медсестру.

Вскоре она начала работать в отделении гнойной хирургии, где часто пациентами были военнослужащие.

«Поэтому и решила помогать бойцам непосредственно в зоне проведения спецоперации», — рассказала Бочагова, отметив, что решение обдумывала несколько месяцев, так как хочет для своих детей «хорошего будущего, а также финансовую подушку».

Дети, по ее словам, останутся с бабушкой и дедушкой.

Ранее жительница Тюменской области ушла на фронт вслед за сыном, объяснив это тем, что устала переживать за него. Она стала работать медсестрой в зоне СВО.