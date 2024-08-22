Мигрантов предлагают лишать гражданства за сексуальное насилие

Новая инициатива против преступлений мигрантов подготовлена для внесения в Госдуму, сообщает РИА Новости.

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Депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили их лишать российского гражданства за преступления, связанные с любыми насильственными действиями сексуального характера. Кроме домогательств и изнасилований, парламентарии предложили лишать мигрантов гражданства за насилие в отношении представителей власти и за посягательство на жизнь.

Госдуме предлагают разрешить высылать мигрантов с просроченными документами

Как заявил глава партии Сергей Миронов, из-за боязни перед мигрантами женщины все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу.

Депутат подчеркнул остроту данной проблемы и заявил, что лишение гражданства за насильственные преступления может стать одним из ее решений.