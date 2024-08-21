Машков обратился к покинувшей Россию дочери

Ох уж это вечное противостояние отцов и детей. Актер Владимир Машков не смог найти общий язык с дочерью Марией Машковой. После того, как России пришлось вступить в конфликт с Украиной — отношения отца и дочери значительно ухудшились. У них оказались совершенно разные взгляды на ситуацию в стране.

Актриса Мария Машкова приняла решение покинуть страну. Сейчас девушка живет за океаном и пытается там построить свою жизнь заново. С отцом она окончательно потеряла контакт.

Недавно Владимир Машков высказался в адрес покинувших Родину россиян. Возможно так он обратился и к дочери тоже.

«Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими Родине. Думаю, процесс осмысления еще будет идти», — объяснил свое видение Владимир.

Несмотря на то, что Мария приняла решение не общаться с отцом, она отмечала, что все еще его любит и скучает по нему. Как писал великий Тургенев: «Во всяком случае, сын отцу не судья». Поклонники актера искренне желают ему, чтобы их отношения с дочерью наладились и все было как прежде.