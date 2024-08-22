В Александринском театре назначили нового директора

После смены художественного руководителя - вместо Валерия Фокина им, напомним, стал Никита Кобелев - в Александринке назначили и нового директора. Им стал Александр Малич, сообщается на сайте петербургского театра.

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Александр Малич работает в Александринском театре с 2019 года, ранее он занимал пост генерального продюсера Новой сцены им. Всеволода Мейерхольда. В должности директора театра он сменил Сергея Емельянова, который был у руководства Александринки с 2021 года.

Александр Малич родился в Ленинграде в 1983 году. Окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Как журналист и автор программ работал на петербургском телевидении, радио; продюсер документальных фильмов. Лауреат премии ТЭФИ-Регион и других профессиональных конкурсов.

Напомним, в июле в Александринском театре произошли важные изменения: Валерий Фокин, бывший художественным руководителем труппы на протяжении более чем 20 лет, уступил эту должность режиссеру Никите Кобелеву. При этом Фокин заверил, что насовсем уходить из театра не планирует, и стал президентом Александринки.