В Госдуме рассказали, какие замечания имеют право делать учителя

Учителя могут делать школьникам вежливые замечания, заявила в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что в таких высказываниях педагогов нет ничего предосудительного. Но, как предупредила депутат, ни в коем случае нельзя оскорблять учеников.

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Если это замечание направлено на то, чтобы ребенок не отвлекался от занятия, оно в вежливой и спокойной форме было сделано, ничего такого в этом нет. Но если учитель оскорбил ученика, это уже не учитель. Речь идет именно о замечаниях по типу: «Где ты?», «Почему не слушаешь?», «Ты тут?», «Не отвлекайся» — ничего такого в этом нет, — пояснила Останина.

Парламентарий подчеркнула, что замечания можно делать и без закона, закрепляющего статус учителя. Останина уточнила, что пока еще в школах не ввели оценки за поведение, но такое обсуждается. По ее словам, профессиональный учитель сам имеет опыт общения с педагогами, так как обучался в школе.

Замечания ученикам учителя вправе делать и сейчас, без данного закона. У нас еще пока нет оценок за поведение, хотя такое тоже обсуждается. Я думаю, что профессиональный учитель и сам имеет опыт общения с учителем в силу того, что все мы обучались в школе, — добавила депутат.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что набирать учителей по объявлениям в школы Казани — хорошая инициатива. Парламентарий подчеркнул, что не стоит относиться к подобной идее с сарказмом. По его мнению, в регионе лучше понимают, какой метод может сработать.