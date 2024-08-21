Всероссийский студенческий театральный фестиваль «Точка А» пройдет в Москве

Финал Второго всероссийского студенческого фестиваля-конкурса спектаклей «Точка А» пройдет в Москве с 5 по 11 октября 2024 года. В финал войдут 10 коллективов из профильных театральных учебных заведений и 5 студенческих любительских театров России. Победителей объявят на большом гала-концерте 11 октября. Организатором фестиваля-конкурса «Точка А» выступил Фонд развития творчества «ФОРТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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«Точка А» — это первый в России открытый студенческий театральный фестиваль, объединяющий на одной сцене региональные театральные вузы и студентов непрофильных учебных заведений. Идея конкурса принадлежит ректору ВГИКа Владимиру Малышеву, а само название символизирует отправную точку пути участников и их шанс заявить о себе.

«ВГИК активно поддерживает проведение фестиваля «Точка А», который помогает открыть яркие молодые таланты и способствует творческому взаимодействию студентов, выбравших свой путь в театральном искусстве», – отмечает Владимир Малышев.

Экспертная комиссия фестиваля, которой предстоит отобрать 15 финалистов для очного этапа, состоит из известных деятелей культуры и искусства, возглавляемых ректором ГИТИСа, заслуженным деятелем искусств Григорием Заславским.

«Фестиваль-конкурс «Точка А» объединяет на одной сцене дипломные спектакли вузов искусства и спектакли студенческих театров классических университетов. Это сочетание может дать в итоге новые идеи и для профессионального театра, – поясняет Григорий Анатольевич. – Многие легендарные театры рождались из любительских и студенческих театров, в том числе и старейший в России Малый театр, корни которого и в студенческом театре МГУ. Радостно, что в этом году количество заявок на фестиваль увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. Помимо классических университетов, активное участие принимают технические вузы – они подали 35 заявок. В итоге мы собрали интересную программу исходя из собственных субъективных представлений о прекрасном».

Очный этап фестиваля пройдет на сценах Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Театрального института им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова.

«Мне очень радостно, что театральные вузы Москвы пускают на свои площадки «Точку А» и мы можем увидеть спектакли из других регионов, – говорит ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев. – И зрительский интерес к фестивалю тоже растет, наши студенты уже ждут его с нетерпением».

Фестиваль «Точка А» проходит при поддержке автономной некоммерческой организации «ФОРТ», крупнейшего банка в России, Центральной и Восточной Европе «Сбер» и российской инвестиционной компании АФК «Система».