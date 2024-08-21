Жители России назвали самые романтичные города страны

Жители России назвали Санкт-Петербург, Калининград и Москву самыми романтичными городами страны.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис путешествий Tutu.

Согласно результатам опроса, Санкт-Петербург выбрали 41% респондентов, за Калининград и Москву отдали по 8% голосов.

Далее в списке идут Нижний Новгород (4% голосов), Урюпинск, Владивосток, Екатеринбург и Суздаль (по 3%), Кисловодск, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Мурманск, Сортавала, Петропавловск-Камчатский и Коломна.

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы. По его словам, туристам нравятся все направления, летом они предпочитают более продолжительные путешествия от 11 дней.