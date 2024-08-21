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Эксперт дал советы по покупке школьных товаров перед 1 сентября

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с Рамблером высказался о ситуации с ценами на школьные товары перед началом учебного года в России, а также рассказал, на что нужно обращать внимание при их покупке.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в преддверии нового учебного года, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечалось, что в случае выявления признаков спекулятивных действий ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время ажиотажного спроса на школьные товары или их дефицита в России не наблюдается.

В связи с этим нет и резкого всплеска цен на школьные товары, который опережал бы инфляцию. Тем не менее Федеральная антимонопольная служба в рамках профилактики общается с рядом крупных торговых компаний и обращается к ним с рекомендациями следить за тем, чтобы повышения цен не было. Некоторое время назад ФАС выступила с предложением ограничить цены на электронику, которая тоже очень востребована перед началом учебного года, так что аналогичная инициатива в отношении школьных товаров также выглядит вполне уместной.

Олег Павлов
Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Давая рекомендации по покупке товаров для школы, специалист отметил, что потребители в России все чаще приобретают их на различных онлайн-площадках, в частности на маркетплейсах.

«Однако продающиеся там товары не всегда являются качественными и безопасными. На этом рынке достаточно проблем. Тут можно вспомнить результаты недавнего исследования Роскачества, которые показали, что многие производители школьной формы практикуют различные манипуляции с ее составом, добавляют дешевое и низкокачественное сырье, что сказывается, например, на воздухопроницаемости и влагоотводимости изделий», - сказал он.

По словам Павлова, при покупке школьных товаров в крупной сетевой рознице риск наткнуться на нелегальную продукцию ниже, нежели при их покупке в сети.

«Но вне зависимости от того, где вы покупаете школьные товары – в обычном магазине, в торговой сети или в интернете, нужно обязательно следить за тем, чтобы на товаре была вся информация о нем на русском языке – информация о производителе, о составе. Также важно, чтобы на товаре был Единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза... Перед 1 сентября очень востребованы такие товары, как обувь и различные предметы гардероба (рубашки, блузки и так далее) – для них была введена специальная маркировка, наличие которой, как правило, свидетельствует о том, что товар легальный, качественный и безопасный. Так что при покупке обуви и некоторых предметов одежды на наличие такого кода маркировки обязательно нужно обращать внимание», - подчеркнул специалист.

Если у потребителя есть сомнения в качестве товара, то от его покупки лучше воздержаться, даже если у него очень привлекательная цена, добавил Павлов.

«Зачастую низкая цена обеспечивается как раз за счет снижения качества и безопасности продукции, что, конечно, идет в ущерб потребителю», - заключил он.

Ранее сообщалось, что базовый набор школьных канцтоваров в российских торговых сетях за год подешевел на 7,2%.

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