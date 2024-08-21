Эксперт дал советы по покупке школьных товаров перед 1 сентября

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с Рамблером высказался о ситуации с ценами на школьные товары перед началом учебного года в России, а также рассказал, на что нужно обращать внимание при их покупке.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в преддверии нового учебного года, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечалось, что в случае выявления признаков спекулятивных действий ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время ажиотажного спроса на школьные товары или их дефицита в России не наблюдается.

В связи с этим нет и резкого всплеска цен на школьные товары, который опережал бы инфляцию. Тем не менее Федеральная антимонопольная служба в рамках профилактики общается с рядом крупных торговых компаний и обращается к ним с рекомендациями следить за тем, чтобы повышения цен не было. Некоторое время назад ФАС выступила с предложением ограничить цены на электронику, которая тоже очень востребована перед началом учебного года, так что аналогичная инициатива в отношении школьных товаров также выглядит вполне уместной. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Давая рекомендации по покупке товаров для школы, специалист отметил, что потребители в России все чаще приобретают их на различных онлайн-площадках, в частности на маркетплейсах.

«Однако продающиеся там товары не всегда являются качественными и безопасными. На этом рынке достаточно проблем. Тут можно вспомнить результаты недавнего исследования Роскачества, которые показали, что многие производители школьной формы практикуют различные манипуляции с ее составом, добавляют дешевое и низкокачественное сырье, что сказывается, например, на воздухопроницаемости и влагоотводимости изделий», - сказал он.

По словам Павлова, при покупке школьных товаров в крупной сетевой рознице риск наткнуться на нелегальную продукцию ниже, нежели при их покупке в сети.

«Но вне зависимости от того, где вы покупаете школьные товары – в обычном магазине, в торговой сети или в интернете, нужно обязательно следить за тем, чтобы на товаре была вся информация о нем на русском языке – информация о производителе, о составе. Также важно, чтобы на товаре был Единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза... Перед 1 сентября очень востребованы такие товары, как обувь и различные предметы гардероба (рубашки, блузки и так далее) – для них была введена специальная маркировка, наличие которой, как правило, свидетельствует о том, что товар легальный, качественный и безопасный. Так что при покупке обуви и некоторых предметов одежды на наличие такого кода маркировки обязательно нужно обращать внимание», - подчеркнул специалист.

Если у потребителя есть сомнения в качестве товара, то от его покупки лучше воздержаться, даже если у него очень привлекательная цена, добавил Павлов.

«Зачастую низкая цена обеспечивается как раз за счет снижения качества и безопасности продукции, что, конечно, идет в ущерб потребителю», - заключил он.

Ранее сообщалось, что базовый набор школьных канцтоваров в российских торговых сетях за год подешевел на 7,2%.