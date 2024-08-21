В России хотят дополнительно ограничить заработок «беглым» артистам

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что Госдума планирует дополнительно ограничить заработок уехавшим артистам и писателям на их произведения в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас, заявил парламентарий, депутаты готовят меры «для беглых артистов и писателей». Подробностями Пискарев не поделился.

Недавно депутат Александр Хинштейн заявлял, что в осеннюю сессию Госдума рассмотрит вопрос о запрете монетизации на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Он пояснил, что артисты смогут публиковаться на отечественных платформах, но без выплаты роялти.

«В самом деле, кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины», — отмечал Хинштейн.

Позднее эту идею раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал «просто кошмаром» то, что музыкантов лишают права «быть, петь песни и радовать людей».