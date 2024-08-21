Во ФСИН рассказали об условиях содержания в СИЗО Цеповяза

Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что условия содержания осуждённого в следственном изоляторе были согласно требованиям действующего законодательства, в камере не было запрещённых предметов и продуктов питания.

Член банды "Цапков" Цеповяз устроил себе отпуск в СИЗО Ростова с баней и икрой

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что член банды Цапков во время пребывания в течение двух лет в ростовском СИЗО посещал баню, ел икру, и смотрел плазменный телевизор у себя в камере.