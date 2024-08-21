98-летний Зацепин раскрыл подробности жизни с 38-летней возлюбленной

Композитор Александр Зацепин, который написал музыку к фильмам «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию», признался в беседе с KP.RU, что без своей возлюбленной он как без рук. 98-летнего Зацепина теперь сопровождает 38-летняя режиссер Муза Ли.

Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней, — поделился композитор.

Зацепин отметил, что благодаря Музе он не чувствует себя одиноким. Предыдущая жена композитора скончалась в 2014 году от рака, после чего его поддерживала только дочь. По словам продюсера Евгения Морозова, Зацепин сейчас по-настоящему счастлив.

Он всю жизнь жил затворником, никогда не был в тусовке. Хотя обеспеченный человек: думаю, на авторских он заработал немалое состояние. Не меньше Петросяна. Но зачем ему деньги, если счастья нет? А тут новая любовь, новая семья. Александр Сергеевич сейчас действительно счастлив и мы, 50-летние мужчины, его задору немного завидуем, — добавил продюсер.

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