Стало известно о возвращении Сноудена домой

Немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком сообщил, что бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден возвращается домой. Соответствующий пост опубликован на странице в X предпринимателя.

«Сноуден возвращается домой», — написал Дотком, не уточнив, куда именно.

Сноуден стал обвиняемым в США после того, как он в 2013 году передал секретные документы АНБ в редакции газет The Guardian и The Washington Post. В них шла речь о тотальной слежке в десятках странах мира с помощью сетей связи.

Летом 2013 года Сноуден вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где 40 дней находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила мужчине временное убежище сроком на 12 месяцев при условии, что он прекратит свою деятельность против Вашингтона. В августе 2014 года Сноуден получил вид на жительство.

В декабре 2022 года Сноуден получил российский паспорт и стал гражданином России. Он признавался, что изначально не планировал оставаться в России, однако это все же произошло из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны других стран. По его словам, во время пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево он вел переговоры со многими странами, некоторые из них побоялись реакции США, другие не могли гарантировать ему безопасность.