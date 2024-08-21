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Выборы губернатора Курской области решили не переносить

Выборы губернатора Курской области переноситься не будут. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Выборы губернатора Курской области решили не переносить
© globallookpress.com

Напомним, что в среду ЦИК рассмотрел вопрос о переносе голосования на выборах в сентябре на территории ряда муниципалитетов Курской области. Булаев уточнил, что перенос затронет лишь муниципальные выборы.

«Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», — заявил он в ходе заседания ЦИК.

По итогам заседания ЦИК решил отложить голосование в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов. Согласно законодательству, у Центризбиркома есть право откладывать выборы федерального и регионального уровня, а также на территориях двух и более муниципальных образований при соответствующем обращении местного избиркома.

Общество
Николай Булаев
ЦИК России
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