Выборы губернатора Курской области решили не переносить

Выборы губернатора Курской области переноситься не будут. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Напомним, что в среду ЦИК рассмотрел вопрос о переносе голосования на выборах в сентябре на территории ряда муниципалитетов Курской области. Булаев уточнил, что перенос затронет лишь муниципальные выборы.

«Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», — заявил он в ходе заседания ЦИК.

По итогам заседания ЦИК решил отложить голосование в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов. Согласно законодательству, у Центризбиркома есть право откладывать выборы федерального и регионального уровня, а также на территориях двух и более муниципальных образований при соответствующем обращении местного избиркома.