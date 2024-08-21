Внук Зюганова развеял слухи о ДТП с его участием

Старший внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид заявил NEWS.ru, что не попадал в ДТП. По словам депутата Мосгорсовета, он упал с велосипеда. Политик подчеркнул, что будет выяснять, как в СМИ появилась информация, не соответствующая действительности.

Я упал с велосипеда, растянул связки на левой руке. Буду выяснять с MK.RU, так как их статья не соответствует действительности. Никакого ДТП не было, — подчеркнул Зюганов.

Политик объяснил, почему пошли слухи об аварии. По словам Зюганова, медики могли «слить» информацию журналистам.

Ранее появились сообщения о том, что старший внук лидера КПРФ попал в ДТП. Журналисты утверждали, что авария произошла в селе Козино Московской области. Предполагалось, что 36-летний депутат получил вывих плечевого сустава.

В Челябинске 16 августа появилось видео с депутатом заксобрания Дмитрием Клеутиным, который выехал на встречную полосу и угодил в ДТП. Авария произошла в центре города. Машины столкнулись на дороге, в результате чего капоты обеих оказались полностью смяты.

Отец парламентария подтвердил, что за рулем автомобиля находился его сын. Народный избранник попал в реанимацию.