Прокуроры заступились за права российских заключенных

Генпрокуратура России внесла представление директору ФСИН в связи с выявленными нарушениями прав заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Чувашии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры выявили нарушения при соблюдении режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения заключенных. К дисциплинарной ответственности привлечены 37 должностных лиц.

20 августа сообщалось о задержании начальника управления цифровой трансформации тюремного ведомства по подозрению в коррупции.