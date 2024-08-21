В России заблокировали сайт издания Astra

Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа на территории России к сайту издания Astra. Это следует из сообщения универсального сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети Интернет.

Издание Astra было основано в марте 2022 года. С того момента проект рассказывал о ситуации на территории Украины. В сообщении Роскомнадзора сейчас говорится следующее: «Доступ ограничивается к сайту».

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в РФ. Решение принято «в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

До этого Роскомнадзор заблокировал книжный магазин BAbook писателя Григория Чхартишвили* (псевдоним — Борис Акунин, включен Минюстом в реестр иноагентов). В данном магазине можно было прибрести книги, не издающиеся в России, и содержащие запрещенную законом информацию.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.